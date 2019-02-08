Аферисты под видом сотрудников Роспотребнадзора вымогают из бизнесменов Челябинска деньги

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-08T09:31:54+03:00

Грозят, что если у них не купить пару книг, то будущие проверки не удастся пройти

Изменить размер текста: A A

Новый способ мошенничества стали практиковать в Челябинске. Неизвестные звонят в компании и представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Имя называют настоящего специалиста. В личной беседе бизнесменов предупреждают о скорой проверкой и рекомендуют купить ряд брошюр.

В книгах, которые «втюхивают» — ничего криминального. Просто перечень законов. Однако голос на том конце провода настоятельно пытается убедить, что без этих изданий грядущую ревизию не пройти.

— Звонящие уверяют, что брошюры положительно повлияет на результат проверок. Обращаем внимание, что сотрудники Роспотребнадзора не распространяют книги и иные материалы для уголка покупателя, а проверки в сфере защиты прав потребителей проводятся без согласования органов прокуратуры. Если в ваш адрес поступают такие предложения — обращайтесь в органы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Узнать об официальных проверках можно на сайте proverki.gov.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU