2019-02-08T09:31:54+03:00
Происшествия

Аферисты под видом сотрудников Роспотребнадзора вымогают из бизнесменов Челябинска деньги

Грозят, что если у них не купить пару книг, то будущие проверки не удастся пройти
Андрей АБРАМОВ
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Челябинских предпринимателей обманывают мошенники. Фото: Роман ИГНАТЬЕВЧелябинских предпринимателей обманывают мошенники. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новый способ мошенничества стали практиковать в Челябинске. Неизвестные звонят в компании и представляются сотрудниками Роспотребнадзора. Имя называют настоящего специалиста. В личной беседе бизнесменов предупреждают о скорой проверкой и рекомендуют купить ряд брошюр.

В книгах, которые «втюхивают» — ничего криминального. Просто перечень законов. Однако голос на том конце провода настоятельно пытается убедить, что без этих изданий грядущую ревизию не пройти.

— Звонящие уверяют, что брошюры положительно повлияет на результат проверок. Обращаем внимание, что сотрудники Роспотребнадзора не распространяют книги и иные материалы для уголка покупателя, а проверки в сфере защиты прав потребителей проводятся без согласования органов прокуратуры. Если в ваш адрес поступают такие предложения — обращайтесь в органы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Узнать об официальных проверках можно на сайте proverki.gov.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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