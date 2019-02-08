2019-02-08T12:09:32+03:00
Происшествия

Живодера в Челябинской области осудили за убийство собаки

Он добивал животное, несмотря на протесты ребенка
Ольга АНТОНОВА
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Откуда у некоторых двуногих ложное представление о своей исключительности? Фото: соцсети.Откуда у некоторых двуногих ложное представление о своей исключительности? Фото: соцсети.
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«Смотреть фильм «Белый Бим, Черное Ухо» круглосуточно» — хорошо бы услышать и такой вердикт подсудимому вместе с судебным приговором. Иной раз люди ведут себя хуже зверей, будто не воспитывали их в детстве на добрых фильмах и хороших книгах о любви к животным.

В августе прошлого года 41-летнему живодеру из Троицка попалась на глаза дворняжка с явными физическими недостатками. Что вымещал на несчастном животном взрослый мужик? Куском трубы или палкой он безостановочно молотил беспомощное существо. Не остановили его и протестующие крики маленькой девочки, увидевшей этот ужас.

Как сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, избитая собака умерла в ветеринарной клинике. Туда животное доставили неравнодушные люди. Они же опознали живодера и обратились в полицию.

В Уголовном кодексе есть статья — жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего. Живодера судили по этой статье. Вину свою он признал, раскаялся. Вынесен приговор — два года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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