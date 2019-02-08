2019-02-08T12:53:07+03:00
Общество

Вдоль дороги Меридиан в Челябинске появятся шумозащитные экраны

Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов
Инна КУМЕЙКО
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Шумозащитные экраны вдоль дорог защищают уши от лишних децибеллов. Фото: ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградШумозащитные экраны вдоль дорог защищают уши от лишних децибеллов. Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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В пятницу, 8 февраля, на встрече с активистами Ленинского Владимир Елистратов рассказал, какие хорошие перемены ждут промышленный район в обозримом будущем. Так, весной обязательно будет продолжены работы, точнее, «капитальный ремонт», парка «Плодушка» на угодьях заброшенного монастырского сада. Парк очень нужен большому району: зеленых островков здесь мало.

По распоряжению губернатора Бориса Дубровского, из областного бюджета «Плодушке» выделено 40 млн руб — на устройство тихих аллей, активных детских площадок, монтаж освещения.

Хорошая новость для тех, кто живет вдоль Меридиана. В пору «дорожной революции» проезжую части здесь расширили, и шум от транспорта стоит очень сильный.

На встрече с активистами Владимир Елистратов сообщил, что в нынешнем году вдоль самых напряженных по трафику авто участков Меридиана установят шумозащитные экраны. Жители домов первой к дороге линии смогут открывать окна, не страдая от грохота большого города. В первую очередь, щиты появятся от ул. Рождественского до Троицкого тракта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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