2019-02-08T12:51:50+03:00
Общество

Белее белого. Почему в Челябинске на дорогах нет черных луж

«Комсомолка» выяснила, чем сейчас обрабатывается проезжая часть
Инна КУМЕЙКО
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Февраль порадовал челябинцев чистым снегом.Февраль порадовал челябинцев чистым снегом.Фото: Инна КУМЕЙКО
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От чистого снега челябинцы отвыкли. Обычно сугробы у нас будто черным порошком присыпаны: это выбросы заводов, копоть выхлопных труб автомобилей. В декабре активисты даже сдавали пробы челябинского снега на химанализ: в образцах нашлась почти вся таблица Менделеева.

А сейчас глаз радуется белым сугробам, белым тротуарам. Почему? Где черные грязные лужи, которые появляются на дорогах после обработки раствором смоченной соли. Еще недавно мы приносили домой на обуви эту грязь. Автомобилисты утверждают, что «рассол» портит железо машин, разъедая язвами коррозии.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой подрядчика по обслуживанию дорог — АО «Южуралмост».

— Смоченной солью мы обрабатываем дороги до -22 градусов. Последнюю неделю в Челябинске мороз падает до -30, потому временно мы перешли на песко-щебеночную смесь. Спадут морозы, вернемся к смоченной соли. Еще в январе, методом проб, мы утвердили оптимальную концентрацию раствора, чтобы после рассеивания на дорогах не оставалось луж. Водители специальных дорожных машин проинструктированы несколько раз, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь «Южуралмоста» Анна Колонтаева.

Хорошо бы, по весне, после того, как солнце высушит талую воду, вся грязь с противогололедными «примочками», была отовсюду тщательно выметена, а улицы постоянно промывались. Тогда бы и в промышленном Челябинске дышалось легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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