2019-02-08T12:53:38+03:00
Спорт

Болельщиков челябинского «Трактора» призвали выбрать лучшего игрока сезона

Начался второй этап голосования «Приз зрительских симпатий»
Алексей МИКУШИН
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Эта традиция зародилась в клубе в 2000 году. Тогда «Приз зрительских симпатий получил форвард Евгений Галкин. В этом сезоне болельщики в первом туре голосования выбрали четырех претендентов. В финал вышли игроки «Трактора» — Василий Демченко, Кристиан Томас, Виталий Кравцов и Ник Бэйлен.

Во втором туре любой желающий может проголосовать на сайте hctraktor.org за любого хоккеиста из этой четверки. Пока лидируют Демченко и Томас. У обоих примерно равный процент голосов.

Голосование завершится после заключительной игры «черно-белых» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2018/2019. Напомним, она пройдет в Челябинске 22 февраля. В этот день «Трактор» сыграет с питерским СКА.

«Приз зрительских симпатий» с этого сезона носит имя Павла Лазарева. Вручать приз будут сами болельщики на завершающем хоккейный сезон товарищеском матче болельщиков команды с ХК «Трактор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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