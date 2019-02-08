Челябинских рыбаков зовут на соревнования по ловле на блесну со льда
Чемпионат города по ловле на блесну со льда пройдет 10 февраля. Место дислокации: Первое озеро. Приглашаются все желающие.
Регистрация начнется с 7 часов утра. А сам турнир стартует в 9:00.
— Сбор участников в кафе «Лангуст» по адресу пр. Давыдова, 8. Это южный берег Первого озера, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин. — В 13:00 тур заканчивается, потом начнется взвешивание улова. А награждение проведем с 13:30 до 14:00.
Еще одно такое же соревнование, но уже областного уровня, пройдет 23-24 февраля на озере Большой Сунукуль. На этот раз рыбаки будут состязаться уже в два тура.
ИСТОЧНИК KP.RU