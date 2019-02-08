2019-02-08T13:31:18+03:00
Рыбалка

Челябинских рыбаков зовут на соревнования по ловле на блесну со льда

Состязания пройдут на Первом озере в предстоящие выходные
Сергей УФИМЦЕВ
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Чемпионат города по ловле на блесну со льда пройдет 10 февраля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.Чемпионат города по ловле на блесну со льда пройдет 10 февраля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.
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Чемпионат города по ловле на блесну со льда пройдет 10 февраля. Место дислокации: Первое озеро. Приглашаются все желающие.

Регистрация начнется с 7 часов утра. А сам турнир стартует в 9:00.

— Сбор участников в кафе «Лангуст» по адресу пр. Давыдова, 8. Это южный берег Первого озера, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин. — В 13:00 тур заканчивается, потом начнется взвешивание улова. А награждение проведем с 13:30 до 14:00.

Еще одно такое же соревнование, но уже областного уровня, пройдет 23-24 февраля на озере Большой Сунукуль. На этот раз рыбаки будут состязаться уже в два тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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