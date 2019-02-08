Секрет фирмы. Как в Челябинской области дом-развалюху за новострой выдавали

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-08T13:41:17+03:00

Трухлявый барак чуть было не стал домом. Фото: Лидия Шумкова

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Обмануть деревенского жителя невозможно. От всевидящих глаз не скроешь ни личную жизнь, ни аферу. В Челябинской области возбуждено уголовное дело, в центре которого — история с попыткой обмана в «квартирном вопросе». Он, как известно, портит людей.

В селе Вознесенка аварийный барак, приготовленный для сноса, решили подлатать, да продать как новый дом.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, действия фигурантов дела квалифицированы как превышение должностных полномочий.

По бумагам развалюху снесли семь лет назад. На деле, с землей барак чиновники Везнесенки передали предпринимателю для строительства дома. По договору он должен был предоставить администрации села две квартиры для нужд муниципалитета. Но предприниматель заморачиваться со сносом и стройкой не стал. Он снес крышу, чтобы было удобно надстраивать этажи. Надстраивать над трухлей.

Жители села заподозрили неладное, когда в ветхих стенках барака вдруг появились новые рамы. Это ж чего делается: сарай и от порыва ветра рухнет. Кто-то активный обратился в прокуратуру.

Надзорное ведомство опасения деревенских подтвердили. Теперь «бизнес» проверяют в СУ СКР по Челябинской области. Важно установить всех фигурантов аферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU