Накануне матча с «Нефтехимиком» «Трактор» провел открытую тренировку
Три домашних и три на выезде. Столько игр предстоит провести челябинцам в регулярном чемпионате. Пока «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице и последние матчи должны стать решающими в борьбе за выход в плей-офф. Первая игра пройдет в Челябинске 11 февраля с «Нефтехимиком» — принципиальным соперником за выход в розыгрыш Кубка Гагарина (начало в 19.00).
А накануне «Трактор» провел открытую тренировку.
На лед после травмы вернулся Игорь Полыгалов.
— Нужно помочь команде пробиться в плей-офф, сейчас я готов на все 100 процентов, — сказал Полыгалов.
— Мы создаем много моментов, но нужно их реализовывать. Нужно, чтобы шайба попадала в цель. Сейчас отрабатываем эти компоненты игры, — отметил форвард «Трактора» Ник Бэйлен.
До конца чемпионата КХЛ черно-белые сыграют еще шесть матчей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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