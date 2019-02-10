2019-02-10T18:52:57+03:00
Спорт

Накануне матча с «Нефтехимиком» «Трактор» провел открытую тренировку

До конца чемпионата КХЛ черно-белые сыграют еще шесть матчей
Алексей МИКУШИН
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«Трактор» провел открытую тренировку.«Трактор» провел открытую тренировку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Три домашних и три на выезде. Столько игр предстоит провести челябинцам в регулярном чемпионате. Пока «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице и последние матчи должны стать решающими в борьбе за выход в плей-офф. Первая игра пройдет в Челябинске 11 февраля с «Нефтехимиком» — принципиальным соперником за выход в розыгрыш Кубка Гагарина (начало в 19.00).

А накануне «Трактор» провел открытую тренировку.

На лед после травмы вернулся Игорь Полыгалов.

— Нужно помочь команде пробиться в плей-офф, сейчас я готов на все 100 процентов, — сказал Полыгалов.

— Мы создаем много моментов, но нужно их реализовывать. Нужно, чтобы шайба попадала в цель. Сейчас отрабатываем эти компоненты игры, — отметил форвард «Трактора» Ник Бэйлен.

До конца чемпионата КХЛ черно-белые сыграют еще шесть матчей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До конца чемпионата КХЛ черно-белые сыграют еще шесть матчей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока «Трактор» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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