В Зауралье спасли замерзающего лосенка

СЕГОДНЯ 04:41 2019-02-11T04:42:33+03:00

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История произошла 9 февраля. Автомобилисты увидели лежащего на обочине дороги лосенка. Подумали, что он умер, сбила машина. Сообщили об этом в В Управление по охране и использованию животного мира. Охотинспекторы приехали на указанное место и увидели, что зверь живой, и даже ран у него нет. Он не мог пошевелиться, но моргал глазами, сообщает информационно-деловой портал «Область45».

Дело не в ДТП. Снегу в этом году выпало очень много. Лосенок крепко застрял в сугробе. Когда его откопали, он даже голову не мог держать. Охотоведы растерли его руками, промассировали мышцы. Они развели костер, и животное отогрелось, встало на ноги. Какое-то время охотоведы будут присматривать за ним, кормить. А затем отпустят. Лосенку нет еще и года. Его назвали Мишкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU