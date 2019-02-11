В Челябинской области засняли солнечный столб
Фото опубликовали в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
— Смотрите, какая красота была над нашим регионом 9 февраля, — подписал автор.
На снимке свет закатного солнца образовал вертикальную полосу в небе над дорогой. Это явление называется солнечный столб. Это оптический эффект, когда свет отражается от граней ледяных кристаллов в воздухе, образующихся в перистых облаках. При этом солнце должно находиться на определенной высоте над горизонтом. Чаще всего это происходит в холодное время года на закате или восходе. А также случается и ночью с Луной.
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ИСТОЧНИК KP.RU