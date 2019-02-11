2019-02-11T05:13:27+03:00
Общество

Сделано в СССР: пенсионерка 40 лет носит сапоги, пошитые в Челябинске

И не собирается с ними расставаться
Ирина КАРЕЛИНА
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Сапожки носили 40 лет, а им хоть бы хны! Фото: vgae.ruСапожки носили 40 лет, а им хоть бы хны! Фото: vgae.ru
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76-летняя жительница города Гая Оренбургской области принесла в ремонт обуви свои старые сапоги. Видно, что они хорошенько поношены. Но при этом абсолютно целые. Их владелица просила только сделать профилактику на подошву, чтобы она не скользила, пишет портал vgae.ru.

— Сколько же лет вы их носите? — спросил мастер.

Гайчанка рассказала, что купила сапоги еще в 1979 году за 48 рублей по талону. За все время носки только и пришлось, что замок разок поменять. А больше никаких дефектов с обувкой не случилось. А пошиты неубиваемые зимние сапожки с теплым густым мехом в Челябинске. Их с удивлением рассматривали все, кто был в мастерской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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