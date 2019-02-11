В одной из квартир Челябинска рухнул потолок

СЕГОДНЯ 05:33 2019-02-11T05:33:57+03:00

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Житель Челябинска утром смотрел телевизор, как вдруг в комнате рухнул кусок потолка, сообщает группа «Агентство чрезвычайных новостей» в ВК. К счастью, это случилось не прямо над головой. Но буквально в метре от дивана, на котором сидел мужчина. Впрочем, в любой момент ЧП может повториться. Дому уже 76 лет. Это один из ветхих бараков на шоссе Металлургов. Его бы давно снести, но люди до сих пор там живут и боятся однажды оказаться заживо погребенными под завалами.

Местные пишут, что пока огородили только дом №6, а соседние, в том числе дом №10, где и обвалился потолок, — жилые.

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ИСТОЧНИК KP.RU