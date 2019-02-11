В Челябинске упавшая с балкона рама разбила припаркованный автомобиль

СЕГОДНЯ 05:51 2019-02-11T05:58:09+03:00

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Оконная рама выпала с балкона квартиры в доме по улице Ржевская, 37, что в Тракторозаводском районе. Тяжелый предмет рухнул прямо на припаркованную под окнами Lada Granta. Разбил заднее стекло автомобиля и оставил небольшие царапины. Последствия ЧП попали в соцсети.

По словам очевидцев, рядом стояли люди, они чудом не пострадали.

— Это было ужасно, хорошо что хоть двух девушек не прибило, они под козырьком подъезда стояли, повезло, — написала в группе «Подслушано ЧТЗ» Ангелина.

В комментариях челябинцы пишут, что такой случай уже не первый. Пару раз выпадала рама с балкона на улице Подольская.

Конструкция разбила заднее стекло машины. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧТЗ».

— Это не рама, а створка от алюминиевой раздвижки. Судя по размерам, сделана с нарушением допустимых размеров, а у нас таких пол Челябинска, и из-за большого размера они часто вылетают из рамы. Кстати, очень часто летают так же, как и москитные сетки. Хорошо что пострадало только железо, хотя и его жалко, — рассказала Олеся.

Хозяин машины написал в комментариях, что владельцы балкона возместят ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU