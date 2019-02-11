Экоактивисты сняли на видео сброс канализации в озеро Тургояк

СЕГОДНЯ 07:20 2019-02-11T07:27:30+03:00

На озере видны проталины, при том что на улице минусовая температура. Фото: кадр с видео.

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Общественники уверены, в одно из самых известных озер Южного Урала снова сливают нечистоты. В субботу, 9 февраля, они побывали на Тургояке и записали видео, на котором показали проталины и ручьи.

— При -15 градусах в озеро льется вода, чувствуется сильный запах канализации. Видны проталины и ручьи, при том что пару дней активно шел снег, и была неделя заморозков, — говорят общественники.

По их словам, слив находится недалеко от мыса Тещин язык. Активисты предполагают, это может быть утечка канализации из-за аварии на инженерных сетях. Такая проблема была в прошлом году, но Министерство экологии прислало экоактивистам официальный ответ, что аварию перекрыли и ликвидируют.

В отелях, расположенных рядом, заявили, что о проталинах и канализационном запахе впервые слышат. Никаких новых аварий на сетях якобы зафиксировано не было. Тем не менее общественники намерены снова отправить жалобу в Минэкологии Челябинской области.

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Слив нечистот в озеро Тургояк в Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU