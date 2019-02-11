В Магнитогорске умер бывший мэр, руководивший городом 10 лет
В возрасте 77 лет скончался бывший градоначальник Магнитки Виктор Аникушин. Об этом стало известно от его близких.
Виктора Георгиевича назначили главой Магнитогорска в 1995 году. Спустя 5 лет его избрали мэром повторно. В общей сложности он руководил городом десять лет - до 2005 года, был депутатом Законодательного собрания Челябинской области.
Под его руководством в Магнитогорске создавали театр оперы и балета, театр кукол и актера «Буратино», свыше 20 объектов здравоохранения, социальной защиты и коммунального хозяйства.
Причина смерти Виктора Аникушина не сообщается. Прощание пройдет 12 февраля в траурном зале по улице Советская, 88, к. 2 с 14 до 16 часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU