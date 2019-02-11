2019-02-11T08:22:29+03:00
Происшествия

Жители Челябинской области обнаружили труп в колодце теплотрассы

Чтобы достать тело, полиции пришлось вызывать спасателей
Валентина ВАГАНОВА
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В Миассе нашли труп 37-летней местной жительницы. Тело увидели горожане в колодце теплотрассы на улице Олимпийская, вызвали полицию.

Достать труп из колодца полицейским помогли спасатели.

— Прибыв на место, наши сотрудники спустились в колодец и около 50 метров шли до тела умершей. Ее поднесли к люку и при помощи веревки и приставной лестницы подняли на поверхность, где передали полицейским, — рассказали в Миасском спасотряде областной службы.

В пресс-службе областной полиции сведениями о происшествии не располагают и посоветовали обратиться в следственный отдел по Миассу. Наш корреспондент попытался связаться с местными следователями, но трубку в отделе не взяли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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