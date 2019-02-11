Челябинским коммунальщикам и чиновникам досталось за плохую уборку дорог
Мастерство выражаться путаными предложениями продемонстрировали главы некоторых районов Челябинска. Замглавы города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии устроила разнос за невычищенные дороги. И слышала в ответ невразумительные ответы.
На прошлой неделе сотрудники городского Управления благоустройства выявили 199 фактов нарушений: нечищеные дворы и остановки, кучи снега у обочин, заваленные сугробами дворы.
Снегопады прекратились четыре дня назад, однако чиновники и коммунальщики все еще охают: осадки, морозы. Неухожен центр, окраины. Будто нет в городе хозяина.
Генеральный подрядчик уборки дорог Челябинска — компания «Южуралмост».
— Скажите, вы можете привлекать к очистке города от снега другие организации? — обратилась к представителю подрядчика замглавы города Наталья Котова. — Если вы не справляетесь?
— А мы и привлекаем, — ответил подрядчик.
Вот и поговорили.
— Завтра собираем совещание, решаем, как работать дальше, раз вы ничего не понимаете. Не понимаете, как нужно работать круглосуточно. Я в выходные в Челябинске была: в центре снегом завалены все парковки и остановки, — резко ответила Котова.
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ИСТОЧНИК KP.RU