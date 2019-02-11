Челябинским коммунальщикам и чиновникам досталось за плохую уборку дорог

11 Февр. 09:15 2019-02-11T09:39:47+03:00

Снегопады прекратились, но сугробы до сих пор не убраны. Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Снегопады прекратились четыре дня назад, а кучи так и не убраны

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Мастерство выражаться путаными предложениями продемонстрировали главы некоторых районов Челябинска. Замглавы города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии устроила разнос за невычищенные дороги. И слышала в ответ невразумительные ответы.

На прошлой неделе сотрудники городского Управления благоустройства выявили 199 фактов нарушений: нечищеные дворы и остановки, кучи снега у обочин, заваленные сугробами дворы.

Снегопады прекратились четыре дня назад, однако чиновники и коммунальщики все еще охают: осадки, морозы. Неухожен центр, окраины. Будто нет в городе хозяина.

Генеральный подрядчик уборки дорог Челябинска — компания «Южуралмост».

— Скажите, вы можете привлекать к очистке города от снега другие организации? — обратилась к представителю подрядчика замглавы города Наталья Котова. — Если вы не справляетесь?

— А мы и привлекаем, — ответил подрядчик.

Вот и поговорили.

— Завтра собираем совещание, решаем, как работать дальше, раз вы ничего не понимаете. Не понимаете, как нужно работать круглосуточно. Я в выходные в Челябинске была: в центре снегом завалены все парковки и остановки, — резко ответила Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU