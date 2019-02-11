Житель Челябинска попал в больницу после пожара в гараже из-за газового баллона
ЧП произошло на прошедших выходных в Ленинском районе. На Автодороге Меридиан днем вспыхнул гараж, внутри находился его хозяин. Очевидцы вызвали пожарных и «скорую».
На место примчались три пожарных машины. Через 20 минут огонь полностью потушили. Позже пожарные установили, пожар начался из-за газового баллона в машине, который был установлен с нарушениями.
— Пострадал 44-летний хозяин гаража. Он получил ожоги рук, лица и поясницы 1-2 степеней, госпитализирован в ожоговое отделение городской клинической больницы, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
Пострадавший сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.
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ИСТОЧНИК KP.RU