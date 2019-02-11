2019-02-11T09:37:04+03:00
Происшествия

Житель Челябинска попал в больницу после пожара в гараже из-за газового баллона

Он получил ожоги лица и рук
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП произошло на прошедших выходных в Ленинском районе. На Автодороге Меридиан днем вспыхнул гараж, внутри находился его хозяин. Очевидцы вызвали пожарных и «скорую».

На место примчались три пожарных машины. Через 20 минут огонь полностью потушили. Позже пожарные установили, пожар начался из-за газового баллона в машине, который был установлен с нарушениями.

— Пострадал 44-летний хозяин гаража. Он получил ожоги рук, лица и поясницы 1-2 степеней, госпитализирован в ожоговое отделение городской клинической больницы, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

Пострадавший сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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