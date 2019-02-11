В Челябинской области из-за непотушенной свечки сгорела квартира

11 Февр. 10:36 2019-02-11T10:38:34+03:00

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В Магнитогорске в доме по улице Жукова, 6 вспыхнула двухкомнатная квартира на девятом этаже. Пожар начался из-за оставленной без присмотра зажженной свечи. Как рассказали спасатели, домочадцы проводили дома религиозный обряд.

От свечи загорелись вещи и мебель, а затем огонь добрался и до соседей — повредил им пол.

— Возгорание произошло на прошедших выходных, поздним вечером. На место выезжали пожарные 21 пожарно-спасательной части на трех автомобилях. Огонь потушили за 28 минут. Из квартиры эвакуировали двух человек, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ущерб от пожара оценили в 200 тысяч рублей. Неосторожным магнитогорцам придется не только восстанавить свое жилище, но и возместить ремонт соседям.

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ИСТОЧНИК KP.RU