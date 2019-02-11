2019-02-11T15:34:53+03:00
Общество

На улицы Магнитогорска вышел трамвай с портретами Мозякина и Кошечкина

Вагон будет работать на различных городских маршрутах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: ХК "Металлург"Фото: ХК "Металлург"
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С сегодняшнего дня по Магнитке курсирует «хоккейный» вагон. На нем изображены капитан команды «Металлург» Сергей Мозякин и вратарь Василий Кошечкин. А между легендарными хоккеистами красуется талисман магнитогорского клуба — лисенок Тимоша.

Идея разрисовать обычный трамвайный вагон в хоккейной тематике появилась у руководителей клуба ХК «Металлург». К ее воплощению приступил местный уличный художник Михаил Котлованов. Райтеру потребовались пара дней и десяток баллончиков с краской для граффити.

— Появление в Магнитогорске «хоккейного» трамвая не случайно. Это яркий символ и подтверждение того, что «Магнитка» — хоккейный город, — рассказали в ХК «Металлург».

Известно, что вагон будет работать на различных городских маршрутах. Магнитогорцы, которые уже успели прокатиться в разрисованном вагоне, идею оценили. Об этом свидетельствуют их восторженные отклики в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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