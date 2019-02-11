В Челябинской области вспыхнули три соседних дома

11 Февр. 16:51 2019-02-11T17:07:52+03:00

Пожар было видно даже в других районах города. Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В Нязепетровске в ночь на воскресенье, 10 февраля, произошел крупный пожар. Загорелись три соседних дома по улице Пролетарская. По словам очевидцев, огонь полыхал так сильно, что зарево было видно из других районов города.

— Один дом полностью сгорел, второй выгорел почти весь, третий успели залить. Полыхало так, что у дома напротив окна оплавились, — рассказал очевидец Михаил.

В огне чудом никто не пострадал, но люди остались буквально без всего.

Огонь тушили до пяти утра.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Помогаем им кто, чем может, приносим деньги. В выгоревшем доме до сих пор разбирают завалы, в семье шесть человек, три мальчика уже большие, — написала в соцсетях местная жительница Светлана.

В МЧС отметили, что пожар тушили шесть часов.

— В 23:31 поступило сообщение о загорании надворных построек. Пожар был ликвидирован в 05:40. От МЧС было задействовано 11 человек и пять единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причины пожара выясняют специалисты.

Один дом выгорел полностью, второй частично.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU