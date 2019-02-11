В Челябинской области вспыхнули три соседних дома
В Нязепетровске в ночь на воскресенье, 10 февраля, произошел крупный пожар. Загорелись три соседних дома по улице Пролетарская. По словам очевидцев, огонь полыхал так сильно, что зарево было видно из других районов города.
— Один дом полностью сгорел, второй выгорел почти весь, третий успели залить. Полыхало так, что у дома напротив окна оплавились, — рассказал очевидец Михаил.
В огне чудом никто не пострадал, но люди остались буквально без всего.
Огонь тушили до пяти утра.Фото: Валентина ВАГАНОВА
— Помогаем им кто, чем может, приносим деньги. В выгоревшем доме до сих пор разбирают завалы, в семье шесть человек, три мальчика уже большие, — написала в соцсетях местная жительница Светлана.
В МЧС отметили, что пожар тушили шесть часов.
— В 23:31 поступило сообщение о загорании надворных построек. Пожар был ликвидирован в 05:40. От МЧС было задействовано 11 человек и пять единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.
Причины пожара выясняют специалисты.
Один дом выгорел полностью, второй частично.Фото: Валентина ВАГАНОВА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU