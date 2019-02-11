2019-02-11T17:48:02+03:00
Происшествия

«Двоих увезли в больницу»: в Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб

На место выезжали пожарные и реанимация
Валентина ВАГАНОВА
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ДТП произошло в Курчатовском районе. Фото: Андрей Семенов, vk.comДТП произошло в Курчатовском районе. Фото: Андрей Семенов, vk.com
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Сегодня днем, 11 февраля, в ДТП попала 102-ая маршрутка. ПАЗик влетел в фонарный столб в Курчатовском районе.

— Комсомольский — Косарева. ПАЗик «обнял» опору ЛЭП», — написали очевидцы в группе «Регион-74» во ВКонтакте.

По словам свидетелей ДТП, на место быстро приехали пожарные и медики. Двух женщин увезли на реанимобиле в больницу.

На место выезжали спасатели и медики. Фото: группа «Регион-74» во ВКонтакте.

На место выезжали спасатели и медики. Фото: группа «Регион-74» во ВКонтакте.

— Авария произошла в 13 часов. 38-летний водитель ПАЗ столкнулся с автомобилем Citroen, — рассказали в городской ГИБДД.

Подробности и обстоятельства аварии сейчас выясняют госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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