«Двоих увезли в больницу»: в Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб
Сегодня днем, 11 февраля, в ДТП попала 102-ая маршрутка. ПАЗик влетел в фонарный столб в Курчатовском районе.
— Комсомольский — Косарева. ПАЗик «обнял» опору ЛЭП», — написали очевидцы в группе «Регион-74» во ВКонтакте.
По словам свидетелей ДТП, на место быстро приехали пожарные и медики. Двух женщин увезли на реанимобиле в больницу.
На место выезжали спасатели и медики. Фото: группа «Регион-74» во ВКонтакте.
— Авария произошла в 13 часов. 38-летний водитель ПАЗ столкнулся с автомобилем Citroen, — рассказали в городской ГИБДД.
Подробности и обстоятельства аварии сейчас выясняют госавтоинспекторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU