Не стало первого губернатора Челябинской области Вадима Соловьева

11 Февр. 19:13 2019-02-11T19:33:13+03:00

Вадим Соловьев руководил Челябинской областью с 1991 по 1996 год. Фото: cheladmin.ru

Ему был 71 год

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В понедельник, 11 февраля, ушел из жизни Вадим Соловьев — первый губернатор Челябинской области. Он не дожил до своего 72-летия три недели.

Известно, что Вадиму Павловичу стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую помощь. Медики проводили реанимацию около получаса, однако спасти экс-губернатора не удалось.

Вадим Соловьев руководил Челябинской областью с 1991 по 1996 год. Информацию о дате и месте прощания с ним объявят завтра.

СПРАВКА КП

Вадим Соловьев родился 3 марта 1947 года. Окончил с отличием Челябинский машиностроительный техникум. Позднее — вечернее отделение Челябинского политехнического института и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Работал токарем, а затем на инженерных должностях на Челябинском тракторном заводе.

Занимался партийной работой: начинал с должности секретаря комитета ВЛКСМ Челябинского тракторного завода, в 1986 году стал первым секретарем Челябинского горкома КПСС. В 1990 году избран председателем Челябинского городского Совета народных депутатов. А через год Указом Президента РФ был назначен главой администрации Челябинской области.

После ухода с должности Соловьев возглавлял Центр поддержки предприятий Уральского региона, в 1999 году стал арбитражным управляющим проблемными предприятиями. С 2003 года был руководителем Челябинского филиала Уральской ассоциации арбитражных управляющих. В этой должности он проработал десять лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU