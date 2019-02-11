Не стало первого губернатора Челябинской области Вадима Соловьева
В понедельник, 11 февраля, ушел из жизни Вадим Соловьев — первый губернатор Челябинской области. Он не дожил до своего 72-летия три недели.
Известно, что Вадиму Павловичу стало плохо на улице. Прохожие вызвали скорую помощь. Медики проводили реанимацию около получаса, однако спасти экс-губернатора не удалось.
Вадим Соловьев руководил Челябинской областью с 1991 по 1996 год. Информацию о дате и месте прощания с ним объявят завтра.
СПРАВКА КП
Вадим Соловьев родился 3 марта 1947 года. Окончил с отличием Челябинский машиностроительный техникум. Позднее — вечернее отделение Челябинского политехнического института и Академию общественных наук при ЦК КПСС.
Работал токарем, а затем на инженерных должностях на Челябинском тракторном заводе.
Занимался партийной работой: начинал с должности секретаря комитета ВЛКСМ Челябинского тракторного завода, в 1986 году стал первым секретарем Челябинского горкома КПСС. В 1990 году избран председателем Челябинского городского Совета народных депутатов. А через год Указом Президента РФ был назначен главой администрации Челябинской области.
После ухода с должности Соловьев возглавлял Центр поддержки предприятий Уральского региона, в 1999 году стал арбитражным управляющим проблемными предприятиями. С 2003 года был руководителем Челябинского филиала Уральской ассоциации арбитражных управляющих. В этой должности он проработал десять лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшему губернатору Челябинской области назначили пенсию 4,5 тысячи рублей
Как Вадим Соловьев спас область от голода, почему проиграл выборы и не поехал послом в Австралию (подробнее)
ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU