«В бальных платьях в подземелье»: в Челябинской области провели необычную фотосессию в ледяной пещере

11 Февр. 20:19 2019-02-11T20:32:14+03:00

В пещере было очень холодно, но девчонки выдержали. Фото: Дмитрий Емельянов.

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Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Емельянов в поисках интересной локации забрел в Челябинскую область, в Сказовскую ледяную пещеру. Каменные колонны, рельефные стены, сталагмиты и ледяной пол стали отличным фоном для сказочных фото.

Образы соответствующие локации. Фото: Дмитрий Емельянов.

Дмитрию позировали четыре модели в бальных платьях. Ради красивых фотографий девушки провели на холоде без верхней одежды три часа.

— На улице было примерно -7 градусов, в пещере по ощущениям как в морозильнике. Вход в пещеру узкий, нужно было протискиваться, ползти. А затем ходили уже в полный рост. Платья модели надевали на улице и спускались в пещеру уже в образе. Аппаратуру мы снимали и передавали из рук в руки. Со мной бы фотограф и видеограф Леонид Ирхин, он мне помогал во всем, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Дмитрий.

Фотограф использовал искусственный свет, потому что в пещере темно. Фото: Дмитрий Емельянов.

На «пещерную» съемку Дмитрия вдохновили работы известного фотографа из Екатеринбурга — Александра «Ежа» Осипова. Александр побывал в пещере в январе и снял там невероятные пейзажи.

Волшебно! Фото: Дмитрий Емельянов.

СПРАВКА КП

Сказовская, или как ее еще называют Шемахинская пещера, находится в Нязепетровском районе неподалеку от небольшого поселка Сказ. Летом пещера заполнена водой, а зимой вода замерзает, превращаясь в кристальный ледяной пол.

Модели и фотографы добирались до места съемки три часа. Фото: Дмитрий Емельянов.

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