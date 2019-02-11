«В бальных платьях в подземелье»: в Челябинской области провели необычную фотосессию в ледяной пещере
Фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Емельянов в поисках интересной локации забрел в Челябинскую область, в Сказовскую ледяную пещеру. Каменные колонны, рельефные стены, сталагмиты и ледяной пол стали отличным фоном для сказочных фото.
Образы соответствующие локации. Фото: Дмитрий Емельянов.
Дмитрию позировали четыре модели в бальных платьях. Ради красивых фотографий девушки провели на холоде без верхней одежды три часа.
— На улице было примерно -7 градусов, в пещере по ощущениям как в морозильнике. Вход в пещеру узкий, нужно было протискиваться, ползти. А затем ходили уже в полный рост. Платья модели надевали на улице и спускались в пещеру уже в образе. Аппаратуру мы снимали и передавали из рук в руки. Со мной бы фотограф и видеограф Леонид Ирхин, он мне помогал во всем, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Дмитрий.
Фотограф использовал искусственный свет, потому что в пещере темно. Фото: Дмитрий Емельянов.
На «пещерную» съемку Дмитрия вдохновили работы известного фотографа из Екатеринбурга — Александра «Ежа» Осипова. Александр побывал в пещере в январе и снял там невероятные пейзажи.
Волшебно! Фото: Дмитрий Емельянов.
СПРАВКА КП
Сказовская, или как ее еще называют Шемахинская пещера, находится в Нязепетровском районе неподалеку от небольшого поселка Сказ. Летом пещера заполнена водой, а зимой вода замерзает, превращаясь в кристальный ледяной пол.
Модели и фотографы добирались до места съемки три часа. Фото: Дмитрий Емельянов.
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