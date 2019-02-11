В Челябинске передали в суд дело многодетного отца, надругавшегося над 9-летним мальчиком в бассейне
Скоро станет известен приговор педофилу, напавшему на ребенка в душевой бассейна. На днях прокуратура передала его дело в Калининский районный суд.
— 54-летнего отца троих детей будут судить по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если его вину докажут, он может сесть в тюрьму на 20 лет, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Напомним, инцидент произошел в апреле прошлого года. Педофил надругался над мальчиком во время утреннего сеанса в душевой комплекса. О произошедшем ребенок рассказал маме. Через пару недель типа арестовали и отправили на психиатрическую экспертизу.
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ИСТОЧНИК KP.RU