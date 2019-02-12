Житель Челябинска продает автограф за 450 тысяч рублей
На интернет-площадке бесплатных объявлений житель Челябинска выставил автограф хоккеиста. Продавец просит за него почти полмиллиона рублей.
«Автограф оригинальный. МАЛКИН ЕВГЕНИЙ. Оригинал 1000000% без комментариев» — только и подписал автор.
Также среди его объявлений — продажа сувенирной продукции с Олимпиады в Сочи. Но значительно дешевле. Например, билет с закрытия соревнований, медальон с этого мероприятия, сувенирная ложка и значок с хоккеем. За такой набор автор просит 50 тыс. руб.
СПРАВКА КП
Евгений Малкин — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.
Родился в 1986 году в Магнитогорске. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга».
Автограф продают почти за полмиллиона рублей. Фото: youla.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU