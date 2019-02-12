Житель Челябинска продает автограф за 450 тысяч рублей

12 Февр. 04:25 2019-02-12T04:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На интернет-площадке бесплатных объявлений житель Челябинска выставил автограф хоккеиста. Продавец просит за него почти полмиллиона рублей.

«Автограф оригинальный. МАЛКИН ЕВГЕНИЙ. Оригинал 1000000% без комментариев» — только и подписал автор.

Также среди его объявлений — продажа сувенирной продукции с Олимпиады в Сочи. Но значительно дешевле. Например, билет с закрытия соревнований, медальон с этого мероприятия, сувенирная ложка и значок с хоккеем. За такой набор автор просит 50 тыс. руб.

СПРАВКА КП

Евгений Малкин — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.

Родился в 1986 году в Магнитогорске. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга».

Автограф продают почти за полмиллиона рублей. Фото: youla.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU