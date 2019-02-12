2019-02-12T04:25:04+03:00
Общество

Житель Челябинска продает автограф за 450 тысяч рублей

Это роспись известного хоккеиста Евгения Малкина
Ирина КАРЕЛИНА
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Автограф Малкина. Фото: youla.ruАвтограф Малкина. Фото: youla.ru
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На интернет-площадке бесплатных объявлений житель Челябинска выставил автограф хоккеиста. Продавец просит за него почти полмиллиона рублей.

«Автограф оригинальный. МАЛКИН ЕВГЕНИЙ. Оригинал 1000000% без комментариев» — только и подписал автор.

Также среди его объявлений — продажа сувенирной продукции с Олимпиады в Сочи. Но значительно дешевле. Например, билет с закрытия соревнований, медальон с этого мероприятия, сувенирная ложка и значок с хоккеем. За такой набор автор просит 50 тыс. руб.

СПРАВКА КП

Евгений Малкин — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России. Двукратный чемпион мира, лучший игрок чемпионата мира 2012 года.

Родился в 1986 году в Магнитогорске. Воспитанник хоккейной школы магнитогорского «Металлурга».

Автограф продают почти за полмиллиона рублей. Фото: youla.ru

Автограф продают почти за полмиллиона рублей. Фото: youla.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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