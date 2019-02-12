Челябинск вошел в ТОП-5 городов по поеданию фастфуда
Гордиться нечем, конечно. Вместо того, чтобы питаться нормально, жители Челябинска перекусывают набегу, чем вредят своему здоровью. Агентство ZOOM MARKET провело опрос в 30 крупных городах и выяснило, что больше всего едят фастфуд в Москве, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. В этом ТОП-5, как видите, наш город занимает четвертое место.
У респондентов спрашивали, как часто они питаются фастфудом и перекусывали ли они им сегодня. А также просили поделиться предпочтениями. Так, оказалось, что уральцы, помимо палаток с шаурмой, часто посещать пельменные.
Кстати, меньше всего едят фастфуд в Хабаровске, Кирове и Чебоксарах.
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ИСТОЧНИК KP.RU