2019-02-12T04:37:03+03:00
Общество

Челябинск вошел в ТОП-5 городов по поеданию фастфуда

Жители города любят шаурму и пельмени
Ирина КАРЕЛИНА
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Жители Челябинска любят фастфуд.Жители Челябинска любят фастфуд.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Гордиться нечем, конечно. Вместо того, чтобы питаться нормально, жители Челябинска перекусывают набегу, чем вредят своему здоровью. Агентство ZOOM MARKET провело опрос в 30 крупных городах и выяснило, что больше всего едят фастфуд в Москве, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. В этом ТОП-5, как видите, наш город занимает четвертое место.

У респондентов спрашивали, как часто они питаются фастфудом и перекусывали ли они им сегодня. А также просили поделиться предпочтениями. Так, оказалось, что уральцы, помимо палаток с шаурмой, часто посещать пельменные.

Кстати, меньше всего едят фастфуд в Хабаровске, Кирове и Чебоксарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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