Челябинск вошел в ТОП-5 городов по поеданию фастфуда

12 Февр. 04:37 2019-02-12T04:37:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Гордиться нечем, конечно. Вместо того, чтобы питаться нормально, жители Челябинска перекусывают набегу, чем вредят своему здоровью. Агентство ZOOM MARKET провело опрос в 30 крупных городах и выяснило, что больше всего едят фастфуд в Москве, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге. В этом ТОП-5, как видите, наш город занимает четвертое место.

У респондентов спрашивали, как часто они питаются фастфудом и перекусывали ли они им сегодня. А также просили поделиться предпочтениями. Так, оказалось, что уральцы, помимо палаток с шаурмой, часто посещать пельменные.

Кстати, меньше всего едят фастфуд в Хабаровске, Кирове и Чебоксарах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU