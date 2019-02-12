Жители Зауралья устроили в подъезде зимний сад
Жители Зауралья показали в соцсети, как они выразились «нетипичный подъезд». Он весь заставлен и увешан горшками с разнообразными растениями. Интерьер дополняют картины с изображениями природы. Получился настоящий зимний сад. За окном — снег, а в подъезде зелено. А еще там очень опрятно.
— Наш подъезд. Самый чистый и уютный! И такая красота с первого этажа и до последнего. У наших бабушек все под контролем, — с гордостью написала жительница Ирина Соколова.
В комментариях к посту в группе «Типичный Курган» зауральцы пишут, что такой подъезд — действительно редкость. Но все хотели бы жить в подобном.
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ИСТОЧНИК KP.RU