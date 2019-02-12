Жители Зауралья устроили в подъезде зимний сад

12 Февр. 04:56 2019-02-12T04:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Зауралья показали в соцсети, как они выразились «нетипичный подъезд». Он весь заставлен и увешан горшками с разнообразными растениями. Интерьер дополняют картины с изображениями природы. Получился настоящий зимний сад. За окном — снег, а в подъезде зелено. А еще там очень опрятно.

— Наш подъезд. Самый чистый и уютный! И такая красота с первого этажа и до последнего. У наших бабушек все под контролем, — с гордостью написала жительница Ирина Соколова.

В комментариях к посту в группе «Типичный Курган» зауральцы пишут, что такой подъезд — действительно редкость. Но все хотели бы жить в подобном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU