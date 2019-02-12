На Южном Урале экс-полицейского отправили в тюрьму за то, что душил задержанных

12 Февр. 05:26 2019-02-12T05:26:29+03:00

Бывший оперативник надевал им на головы пакет и применял электрошокер

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Чебаркульский районный суд вынес приговор бывшему оперативнику местного отдела полиции. Его обвиняли в превышении должностных полномочий.

По данным суда в октябре 2017 года полицейский задержал шесть подозреваемых в краже коней, принадлежащих сельхозпредприятию. Арестантов оперативник доставил в отдел уголовного розыска, где удерживал двое суток. Во время допроса, пытаясь выбить из арестантов признание в краже, правоохранитель избивал их, надевал им на головы полиэтиленовый пакет и применял электоршокер.

— Вина подсудимого доказана. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, — сообщает пресс-служба Чебаркульского горсуда.

Кроме того, его лишили звания «капитан полиции», а также права занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе сроком на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU