2019-02-12T06:59:52+03:00
Происшествия

Челябинец выстрелил в лоб директору управляющей компании

Причиной конфликта стало отсутствие горячей воды
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Инцидент произошел 11 февраля во одном из дворов на проспекте Ленина. Между жильцом дома и руководством управляющей, которая его обслуживает, разгорелся нешуточный конфликт. Очевидцы утверждают, что его причиной стало отсутствие горячей воды. В ходе ссоры 50-летний мужчина неожиданно достал пистолет и выстрелил в лоб директору. Брат пострадавшего, тоже сотрудник УК, попытался отобрать оружие у обидчика, но получил ранение в бок.

Первыми на месте ЧП оказались сотрудники частного охранного предприятия. Они вызвали полицию.

— Вооруженного челябинца задержали. Стрелял он из травматического пистолета. , — сообщили в управлении Россгвардии по Челябинской области.

Прибывшая бригада «скорой помощи» госпитализировала пострадавшего с диагнозом — огнестрельное ранение и ушиб головного мозга. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Его брату оказали помощь в травмпункте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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