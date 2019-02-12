2019-02-12T08:01:24+03:00
Экономика

«Аккредитив-3000»: как без риска купить и продать недвижимость

В Челябинвестбанке продолжается акция «Аккредитив-3000»: снижен тариф на оформление аккредитива при совершении сделок с недвижимостью между физическими и юридическими лицами
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По условиям акции аккредитив для любых контрагентов стоит 3000 рублей, если для исполнения аккредитива продавец предоставляет в банк не более двух документов, например, договор купли-продажи и выписку из ЕГРН. В том случае, если для раскрытия аккредитива предоставляется более двух документов, то его стоимость увеличивается на 1000 руб. за каждый дополнительный документ.

Челябинвестбанк сопровождает такую форму расчетов от начала и до конца сделки, являясь и банком, выпускающим аккредитив, и исполняющим его.

Аккредитив — специальная форма расчетов между покупателем и продавцом, которая позволяет минимизировать риски при сделках с недвижимостью. Используя его, покупатель уверен в сохранности средств до момента регистрации права собственности, а продавец — в получении денежных средств после подтверждения факта регистрации. Кроме этого, аккредитив исключает риски, связанные с наличными деньгами.

Акция «Аккредитив-3000» продлится до 31.12.2019 г. Узнать условия и адреса оформления аккредитива можно по телефонам в Челябинвестбанке (351) 266-44-93, 268-01-81, а также на сайте банка в разделе Аккредитивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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