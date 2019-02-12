Южноуральского пожарного наградили за спасение ребенка

12 Февр. 08:03 2019-02-12T08:03:07+03:00

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Трагедия едва не произошла марте прошлого года. В доме на улице Кирова в Озерске загорелась квартира. В подъезде на уровне второго этажа плотной стеной стоял дым. Жильцы оказались в ловушке. Они открыли окна и просили о помощи.

В одной из квартир пожарные обнаружили пожилую женщину и ребенка, которые прятались от едкого дыма на балконе. Оба были почти без сознания и не могли идти самостоятельно.

— Александр Грицай не раздумывая подключил спасательное устройство к своему дыхательному аппарату, и, надев его на голову ребенка, на руках вынес малыша на свежий воздух. Одновременно он дал команду одному из пожарных применить спасательное устройство для спасения пожилой женщины. После чего пострадавших передали медикам, — сообщает регионального управления МЧС.

За спасение ребенка Александр Грицай получил медаль «За отвагу на пожаре». Государственную награду ему вручил лично глава МЧС России Евгений Зиничев.

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ИСТОЧНИК KP.RU