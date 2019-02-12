У жителей Челябинска соберут старые батарейки и пластик

12 Февр. 08:25 2019-02-12T08:26:10+03:00

Вторсырье можно принести в пункты приема по всему городу

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Эту акцию экоактивисты Челябинска проводят ежемесячно. Называется она «Разделяйка». Ближайшая состоится в воскресенье, 17 февраля. Она пройдет с 11.00 до 12.45. На одиннадцати площадках волонтеры будут ждать всех, кто хочет сдать на переработку вторсырье: стекло, макулатуру, пластик, алюминиевые, жестяные банки.

— Мы принимаем не мусор, а отходы на переработку и правильную утилизацию. Поэтому все сдаваемое должно быть рассортировано по категориям. Сделать это лучше дома. На самой акции проводить сортировку неудобно, да и холодно. Также все вторсырье должно быть сухим и чистым, — обращают внимание организатор акции.

Куда принести отходы

1) сквер по Молодогвардейцев;

2) сквер Станкомаш;

3) сквер им. Андреевского;

4) Сад Победы (со стороны Комарова);

5) ул. Кулибина, д.54 (»Космос»);

6) ДК Строителей;

7) ул. Изумрудная, д.6;

8) Скульптора Головницкого, д.5;

9) Столыпина, д.9;

10) Героя России Евгения Родионова, д.13;

11) Копейск, пл.Трудовой Славы.

Если есть вопросы

Куратор проекта: +7 (906) 894-83-38

За информацией следите в группе во «ВКонтакте» vk.com/razdelyaika74.

ИСТОЧНИК KP.RU