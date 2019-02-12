У жителей Челябинска соберут старые батарейки и пластик
Эту акцию экоактивисты Челябинска проводят ежемесячно. Называется она «Разделяйка». Ближайшая состоится в воскресенье, 17 февраля. Она пройдет с 11.00 до 12.45. На одиннадцати площадках волонтеры будут ждать всех, кто хочет сдать на переработку вторсырье: стекло, макулатуру, пластик, алюминиевые, жестяные банки.
— Мы принимаем не мусор, а отходы на переработку и правильную утилизацию. Поэтому все сдаваемое должно быть рассортировано по категориям. Сделать это лучше дома. На самой акции проводить сортировку неудобно, да и холодно. Также все вторсырье должно быть сухим и чистым, — обращают внимание организатор акции.
Куда принести отходы
1) сквер по Молодогвардейцев;
2) сквер Станкомаш;
3) сквер им. Андреевского;
4) Сад Победы (со стороны Комарова);
5) ул. Кулибина, д.54 (»Космос»);
6) ДК Строителей;
7) ул. Изумрудная, д.6;
8) Скульптора Головницкого, д.5;
9) Столыпина, д.9;
10) Героя России Евгения Родионова, д.13;
11) Копейск, пл.Трудовой Славы.
Если есть вопросы
Куратор проекта: +7 (906) 894-83-38
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ИСТОЧНИК KP.RU