«Мерседес» южноуральского доктора-взяточника продали за 690 тысяч рублей

12 Февр. 08:45 2019-02-12T08:45:52+03:00

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В Челябинской области продолжается взыскание многомиллионного штрафа с бывшего главного врача коркинской больницы. Его поймали на взятке и приговорили к уголовному штрафу в 3 млн 575 тысяч рублей.

В прошлом году должник продал свою недвижимость и погасил часть штрафа, перечислив приставам 2 миллиона рублей. На днях приставы продали изъятый у него автомобиль «Мерседес-Бенц Е-200».

— Полученные от реализации арестованной иномарки 690 тысяч рублей перечислены в бюджет,- сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

До конца этого года доктору осталось выплатить еще около 800 тысяч рублей. Если он не погасит штраф, суд может изменить ему наказание на более жесткое, вплоть до лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU