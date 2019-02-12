Погода повлияла на улов рыбаков на чемпионате по ловле на блесну в Челябинске

12 Февр. 09:37 2019-02-12T09:37:44+03:00

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На чемпионат по ловле на блесну со льда приехали не только горожане, но и участники из Башкирии и Свердловской области. В состязаниях, которые прошли 10 февраля на Первом озере, участвовали 26 спортсменов.

— Шел обильный снег с ветром. К сожалению, погода повлияла на клев не в лучшую сторону. На всех спортсменов улов составил всего 770 гр. Рыбку удалось поймать только 11 спортсменам, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Первое место в чемпионате занял Михаил Бордунов. На втором — Сергей Михеев. «Бронзу» завоевал Александр Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU