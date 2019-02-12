Погода повлияла на улов рыбаков на чемпионате по ловле на блесну в Челябинске
В соревнованиях участвовали 26 человек из трех регионов
Фото: Николай Федерягин.
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На чемпионат по ловле на блесну со льда приехали не только горожане, но и участники из Башкирии и Свердловской области. В состязаниях, которые прошли 10 февраля на Первом озере, участвовали 26 спортсменов.
— Шел обильный снег с ветром. К сожалению, погода повлияла на клев не в лучшую сторону. На всех спортсменов улов составил всего 770 гр. Рыбку удалось поймать только 11 спортсменам, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.
Первое место в чемпионате занял Михаил Бордунов. На втором — Сергей Михеев. «Бронзу» завоевал Александр Матвеев.
ИСТОЧНИК KP.RU