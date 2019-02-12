2019-02-12T09:37:44+03:00
Общество

Погода повлияла на улов рыбаков на чемпионате по ловле на блесну в Челябинске

В соревнованиях участвовали 26 человек из трех регионов
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Фото: Николай Федерягин.Фото: Николай Федерягин.
Изменить размер текста:

На чемпионат по ловле на блесну со льда приехали не только горожане, но и участники из Башкирии и Свердловской области. В состязаниях, которые прошли 10 февраля на Первом озере, участвовали 26 спортсменов.

— Шел обильный снег с ветром. К сожалению, погода повлияла на клев не в лучшую сторону. На всех спортсменов улов составил всего 770 гр. Рыбку удалось поймать только 11 спортсменам, — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Первое место в чемпионате занял Михаил Бордунов. На втором — Сергей Михеев. «Бронзу» завоевал Александр Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»
Во дворе обрушившегося в Магнитогорске дома не будут ставить памятник
В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации
В Челябинске остановились цены на бензин
Полный детьми нелегальный автобус задержали полицейские под Челябинском
На чиновников завели уголовное дело за гнилые квартиры для сирот в Челябинской области
Житель Златоуста угрожал убийством судье во время заседания
Пожар на ЧМК, в котором погибли двое, обернулся уголовным делом
Инспекторы МЧС сорвали гонки на льду в Челябинске
Жителям Челябинска бесплатно раздадут презервативы
Микрофинансовую контору в Челябинске оштрафовали из-за рекламной эсэмэски
В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега
Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями
Челябинцев ждут новые тарифы за коммуналку
Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Челябинске в феврале
Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора
Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом
Легковушка вылетела на встречку в центре Челябинска
Следственный комитет изучает инцидент на ЧМК, из-за которого погибли двое сотрудников
Серийный грабитель ювелирных магазинов и ломбардов попал за решетку в Челябинске