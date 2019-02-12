Куда жаловаться на сосульки и наледь в Челябинской области

12 Февр. 09:40 2019-02-12T13:43:20+03:00

За сосульки могут оштрафовать на 300 тысяч и даже лишить лицензии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Войну сосулькам на крышах жилых домов, а также наледи на тротуарах объявила Госжилинспекция Челябинской области. Чиновники просят высылать им фотографии и адреса опасных мест.

— Каждую фотографию будут отправлять в управляющую компанию, которая отвечает за этот адрес. Если организация не приведет дом в порядок, на место выедет инспектор ГЖИ. Дело может закончиться штрафом и даже отзывом лицензии, — говорят в ведомстве.

За несвоевременную очистку придомовых территорий и кровель управляющая компания может лишиться лицензии, а также получить штраф в пределах 300 тысяч рублей. Если кто-либо из жильцов покалечится, на виноватого сотрудника заведут уголовное дело.

Фотографии можно отправлять на электронный адрес ugzhi@mail.ru или в интернет-приемную ГЖИ. При этом нужно указать адрес дома, название управляйки и ее контактные данные.

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ИСТОЧНИК KP.RU