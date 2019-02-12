2019-02-12T11:40:45+03:00
Общество

Жительница Челябинска отсудила 30 тысяч рублей за удар током в троллейбусе

Пенсионерка три месяца провела в реанимации и до сих пор после травмы обращается ко врачам
Лидия ПЕСКОВА
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Обычная поездка троллейбусом закончилась в реанимации.Обычная поездка троллейбусом закончилась в реанимации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В декабре 2017 года пенсионерка из Челябинска, выходя из троллейбуса № 14, получила удар током. Три месяца женщина провела в реанимации, но ко врачам после травмы обращается до сих пор. Спустя год пенсионерке удалось отсудить компенсацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Первоначально дама сама обратилась к руководителям предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» за компенсацией причиненного вреда. Свою вину компания оценила в три тысячи рублей. Однако такая подачка челябинку не устроила, и она пошла в суд.

— С учетом мнения прокурора суд принял решение о взыскании с предприятия «Челябинский городской электрический транспорт» морального вреда, причиненного жизни и здоровью, в размере 30 тысяч рублей, — говорят в прокуратуре.

Тем не менее, транспортники свою вину не признали. Они считают, что несчастный случай произошел по внешним причинам из-за того, что намокла изоляция проводов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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