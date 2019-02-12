2019-02-12T14:06:04+03:00
Общество

Близкие назвали дату прощания в первым губернатором Челябинской области Вадимом Соловьевым

И место траурной церемонии
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вадим Соловьев не дожил до своего 72-летия три недели. фото: cheladmin.ru.Вадим Соловьев не дожил до своего 72-летия три недели. фото: cheladmin.ru.
Изменить размер текста:

Проститься с первым губернатором Челябинской области Вадимом Соловьевым можно будет в четверг, 14 февраля. Траурная церемония начнется в 11 часов утра в кинотеатре имени Пушкина, сообщают члены семьи умершего.

— Вадим Соловьев был почетным гражданином Челябинска, поэтому все расходы на похороны оплатит администрация города. Так принято, если из жизни уходят люди, имевшие это звание, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе мэрии.

Вадим Соловьев руководил Челябинской областью в 1991-96 годы. Почетный гражданин Челябинска умер 11 февраля за рулем своего автомобиля. Соловьев не дожил до своего 72-летия три недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умер первый губернатор Челябинской области

Три факта о Вадиме Соловьеве (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»
Во дворе обрушившегося в Магнитогорске дома не будут ставить памятник
В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации
В Челябинске остановились цены на бензин
Полный детьми нелегальный автобус задержали полицейские под Челябинском
На чиновников завели уголовное дело за гнилые квартиры для сирот в Челябинской области
Житель Златоуста угрожал убийством судье во время заседания
Пожар на ЧМК, в котором погибли двое, обернулся уголовным делом
Инспекторы МЧС сорвали гонки на льду в Челябинске
Жителям Челябинска бесплатно раздадут презервативы
Микрофинансовую контору в Челябинске оштрафовали из-за рекламной эсэмэски
В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега
Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями
Челябинцев ждут новые тарифы за коммуналку
Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Челябинске в феврале
Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора
Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом
Легковушка вылетела на встречку в центре Челябинска
Следственный комитет изучает инцидент на ЧМК, из-за которого погибли двое сотрудников
Серийный грабитель ювелирных магазинов и ломбардов попал за решетку в Челябинске