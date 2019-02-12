Близкие назвали дату прощания в первым губернатором Челябинской области Вадимом Соловьевым
Проститься с первым губернатором Челябинской области Вадимом Соловьевым можно будет в четверг, 14 февраля. Траурная церемония начнется в 11 часов утра в кинотеатре имени Пушкина, сообщают члены семьи умершего.
— Вадим Соловьев был почетным гражданином Челябинска, поэтому все расходы на похороны оплатит администрация города. Так принято, если из жизни уходят люди, имевшие это звание, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе мэрии.
Вадим Соловьев руководил Челябинской областью в 1991-96 годы. Почетный гражданин Челябинска умер 11 февраля за рулем своего автомобиля. Соловьев не дожил до своего 72-летия три недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU