2019-02-12T14:24:46+03:00
Общество

Сроку — месяц. Владимир Путин поручил скорее найти рекультиватора свалки в Челябинске

Поиском занимается федеральное правительство
Людмила СТЕПАШКИНА
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Министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Борис Дубровский на макушке мусорного кургана в Челябинске. Фото: gubernator74.ruМинистр экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Борис Дубровский на макушке мусорного кургана в Челябинске. Фото: gubernator74.ru
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Ускорить темпы подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИСК-2020 — такую задачу перед федеральным правительством поставил президент России Владимир Путин. И одна из задач — рекультивация Челябинской городской свалки. Мусорный курган закрылся в сентябре 2018 года.

Антон Кобяков, советник президента России, подчеркивает задачу экологического оздоровления Челябинской области. Кобякова цитирует сайт «Росконресса»: «Подготовка города к проведению саммитов ШОС и БРИКС позволят ускорить этот вопрос».

Президент России дал правительству страны месяц на поиск рекультиватора челябинской свалки. Цена вопроса — почти три млрд руб. Регион получит деньги этапами. В нынешнем году — 500 млн руб. В 2020 г — два млрд руб. Еще через год — 494 млн млн руб.

Кстати, в ноябре прошлого года на закрывшейся свалке побывал министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Министерский кортеж тогда забрался на самую макушку кургана. О необходимости ускорения темпов рекультивации министру тогда докладывал губернатор Борис Дубровский:

- Крайне важно получить все технические решения как можно скорее, чтобы приступить к рекультивации в следующем году, чтобы собрать свалочные газы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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