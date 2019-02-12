В Магнитогорске на фото попала загадочная спецоперация ОМОНа

12 Февр. 16:47 2019-02-12T16:48:41+03:00

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Все происходило днем 12 февраля в одном из дворов по улице Галиуллина. Житель Магнитогорска выложил в социальную сеть кадры с места задержания. На снимках видно, что у входа в подъезд ГАЗель и полицейский УАЗ заблокировали иномарку. Машину осматривают кинолог со служебной собакой и представители следственного комитета.

— Преступники удерживали парня в квартире и требовали выкуп. Приехал ОМОН. Заложника освободили. Сейчас на месте работают эксперты. Задержаны четыре человека, — пишет в группе «Черное и Белое» Магнитогорск автор снимков.

Проверить достоверность этой информации пока не удается. Кого именно задержали и за какое преступление, в полиции не поясняют, ссылаясь на интересы следствия. В пресс-службе следственного комитета версию о заложнике опровергли. Однако рассказать о подробностях загадочной спецоперации отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU