«Из-за грязных вещей не видно дивана!»: в Челябинской области трое детей живут в квартире-помойке

12 Февр. 19:25 2019-02-12T19:27:12+03:00

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В небольшом южноуральском городке Бакал пожарные и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проверили проблемные семьи. В одной из квартир, где проживают родители и трое несовершеннолетних детей, проверяющие застали ужасную картину.

В комнатах повсюду разбросанные детские вещи, по которым ходит все семейство. На стенах тараканы невероятных размеров. Из-за завалов одежды не видно дивана. Дети спят на самодельных кроватях. Постельное белье отсутствует.

— Посреди комнаты стоит пепельница главы семейства в виде помойного ведра. На полу на куче тряпья лежит отец несовершеннолетних детей и невозмутимо потягивает спиртные напитки, выкуривая очередную сигарету, — рассказывают сотрудники ОНДиПР 4 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области.

По словам инспекторов ПДН, ранее эта семья уже состояла на учете, как неблагополучная. Но потом супруги взялись за ум. Судя по всему, хватило их не надолго.

В настоящее время нерадивым родителям поставили условие: либо они наводят в квартире порядок, либо их лишат родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU