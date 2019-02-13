Жительница Челябинской области хочет засудить коммунальщиков за сломанную ногу

13 Февр. 04:51 2019-02-13T04:51:01+03:00

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Вечером 8 февраля в Копейске женщина возвращалась с работы домой и получила травму. Вышла из маршрутки на остановке Хохрякова и, пройдя несколько шагов, поскользнулась и упала. Это произошло рядом с домом по адресу ул. Победы, 35. Теперь бедняжка лежит дома, а ее пожилой маме приходится мотаться с другого конца города, чтобы помочь по хозяйству.

— По ночам сильные боли в ноге. Зарплаты больше месяца не увижу, а ипотеку, кредит и коммунальные платежи никто не отменял. Живем вдвоем с сыном. Работаю я одна. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать в суд на коммунальные службы и потребовать возмещение за моральный и материальный ущерб? — спрашивает копейчанка в соцсетях.

Ее пост разместили в группе «Подслушано Копейск». Подписчики советуют не оставлять это просто так. Но нужна свидетели падения, которые подтвердят, что оно произошло на территории определенного ЖКХ. Или запись с уличной камеры видеонаблюдения.

— Лично знаю женщину, которая отсудила у коммунальщиков 70 тыс. руб., — комментирует Юлия Давыдова.

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ИСТОЧНИК KP.RU