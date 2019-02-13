2019-02-13T04:51:01+03:00
Общество

Жительница Челябинской области хочет засудить коммунальщиков за сломанную ногу

Она упала на нечищеном льду
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Женщина поскользнулась на льду и сломала ногу. Фото из архива КП.Женщина поскользнулась на льду и сломала ногу. Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Вечером 8 февраля в Копейске женщина возвращалась с работы домой и получила травму. Вышла из маршрутки на остановке Хохрякова и, пройдя несколько шагов, поскользнулась и упала. Это произошло рядом с домом по адресу ул. Победы, 35. Теперь бедняжка лежит дома, а ее пожилой маме приходится мотаться с другого конца города, чтобы помочь по хозяйству.

— По ночам сильные боли в ноге. Зарплаты больше месяца не увижу, а ипотеку, кредит и коммунальные платежи никто не отменял. Живем вдвоем с сыном. Работаю я одна. Подскажите, пожалуйста, могу ли я подать в суд на коммунальные службы и потребовать возмещение за моральный и материальный ущерб? — спрашивает копейчанка в соцсетях.

Ее пост разместили в группе «Подслушано Копейск». Подписчики советуют не оставлять это просто так. Но нужна свидетели падения, которые подтвердят, что оно произошло на территории определенного ЖКХ. Или запись с уличной камеры видеонаблюдения.

— Лично знаю женщину, которая отсудила у коммунальщиков 70 тыс. руб., — комментирует Юлия Давыдова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»
Во дворе обрушившегося в Магнитогорске дома не будут ставить памятник
В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации
В Челябинске остановились цены на бензин
Полный детьми нелегальный автобус задержали полицейские под Челябинском
На чиновников завели уголовное дело за гнилые квартиры для сирот в Челябинской области
Житель Златоуста угрожал убийством судье во время заседания
Пожар на ЧМК, в котором погибли двое, обернулся уголовным делом
Инспекторы МЧС сорвали гонки на льду в Челябинске
Жителям Челябинска бесплатно раздадут презервативы
Микрофинансовую контору в Челябинске оштрафовали из-за рекламной эсэмэски
В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега
Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями
Челябинцев ждут новые тарифы за коммуналку
Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Челябинске в феврале
Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора
Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом
Легковушка вылетела на встречку в центре Челябинска
Следственный комитет изучает инцидент на ЧМК, из-за которого погибли двое сотрудников
Серийный грабитель ювелирных магазинов и ломбардов попал за решетку в Челябинске