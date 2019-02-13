2019-02-13T05:04:49+03:00
Общество

Каждый день в Челябинске сносят по паре нелегальных киосков

Но пока их остались тысячи
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Челябинске сносят нелегальные киоски. Фото: администрация ЧелябинскаВ Челябинске сносят нелегальные киоски. Фото: администрация Челябинска
Изменить размер текста:

После долгих лет попустительства в Челябинске занялись незаконными ларьками. В мэрии отчитались, что за прошедший год убрали более 700 киосков. Каждый день демонтируют по паре нелегальных объектов.

— 12 февраля, с улиц убрали еще два павильона. Первым служба демонтажа увезла ларек с остановки Педучилище, где торговали овощами и фруктами. Он стоял на тротуаре, владельцев уведомляли о том, что киоск необходимо убрать, но они не сделали этого. По второму адресу, на пересечении Братьев Кашириных и Северо-Крымской, расположено интернет-кафе, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Киоски увозят на спецстоянку, откуда его можно забрать только предъявив документы собственника и оплатив услуги демонтажа. Как правило, хозяева за ними не приходят. Если в течении трех месяцев на киоски не будут заявлены права, то они будут уничтожены.

— В нашей работе есть некоторые сложности, например, расположение ларька в узком проходе. Чтобы погрузить его, приходится потрудиться: сначала вытащить, затем установить на погрузчик. Часто работаем ночью в целях безопасности. Кроме того, негабаритный груз удобнее перевозить когда нет интенсивного движения, — говорит заместитель директора МКУ «Городская среда» Дмитрий Савушкин.

Чтобы пожаловаться на киоск, следует отправить письмо через интернет-приемную на сайте администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трактор» в Челябинске упустил победу по буллитам в матче с «Северсталью»
Во дворе обрушившегося в Магнитогорске дома не будут ставить памятник
В Копейске объявили режим чрезвычайной ситуации
В Челябинске остановились цены на бензин
Полный детьми нелегальный автобус задержали полицейские под Челябинском
На чиновников завели уголовное дело за гнилые квартиры для сирот в Челябинской области
Житель Златоуста угрожал убийством судье во время заседания
Пожар на ЧМК, в котором погибли двое, обернулся уголовным делом
Инспекторы МЧС сорвали гонки на льду в Челябинске
Жителям Челябинска бесплатно раздадут презервативы
Микрофинансовую контору в Челябинске оштрафовали из-за рекламной эсэмэски
В Челябинске инвалиды сами чистят двор от снега
Обыски на птицефабриках в Челябинской области могут быть связаны с налоговыми махинациями
Челябинцев ждут новые тарифы за коммуналку
Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Челябинске в феврале
Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора
Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом
Легковушка вылетела на встречку в центре Челябинска
Следственный комитет изучает инцидент на ЧМК, из-за которого погибли двое сотрудников
Серийный грабитель ювелирных магазинов и ломбардов попал за решетку в Челябинске