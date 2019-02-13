Каждый день в Челябинске сносят по паре нелегальных киосков

13 Февр. 05:03 2019-02-13T05:04:49+03:00

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После долгих лет попустительства в Челябинске занялись незаконными ларьками. В мэрии отчитались, что за прошедший год убрали более 700 киосков. Каждый день демонтируют по паре нелегальных объектов.

— 12 февраля, с улиц убрали еще два павильона. Первым служба демонтажа увезла ларек с остановки Педучилище, где торговали овощами и фруктами. Он стоял на тротуаре, владельцев уведомляли о том, что киоск необходимо убрать, но они не сделали этого. По второму адресу, на пересечении Братьев Кашириных и Северо-Крымской, расположено интернет-кафе, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Киоски увозят на спецстоянку, откуда его можно забрать только предъявив документы собственника и оплатив услуги демонтажа. Как правило, хозяева за ними не приходят. Если в течении трех месяцев на киоски не будут заявлены права, то они будут уничтожены.

— В нашей работе есть некоторые сложности, например, расположение ларька в узком проходе. Чтобы погрузить его, приходится потрудиться: сначала вытащить, затем установить на погрузчик. Часто работаем ночью в целях безопасности. Кроме того, негабаритный груз удобнее перевозить когда нет интенсивного движения, — говорит заместитель директора МКУ «Городская среда» Дмитрий Савушкин.

Чтобы пожаловаться на киоск, следует отправить письмо через интернет-приемную на сайте администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU