2019-02-13T07:20:26+03:00
Происшествия

Житель села в Челябинской области помог полицейским задержать взломщика

Он запер его в доме, куда тот пробрался в поисках ценного
Андрей АБРАМОВ
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Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Фото: предоставлено потерпевшими.Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Фото: предоставлено потерпевшими.
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8 февраля 55-летний житель села Ваганово в Октябрьском районе обратил внимание на калитку соседей — она была распахнута. Хотя те люди городские и приезжали на дачу только в выходные. Мужик пошел к дому и увидел на снегу сорванный с петель замок.

Южноуралец вызвал полицию и позвонил соседям. А сам заглянул в дом и обнаружил там незнакомца — тот копался в шкафах в поисках ценностей. Тогда селянин закрыл дверь и удерживал взломщика до приезда наряда.

— Он похитил имущество на сумму более 10 тысяч рублей. Задержанным оказался безработный житель этого же села. Он признался, что накануне уже похитил технику из этого дома и успел продать. Возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемому грозит до шести лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Местного жителя, который помог задержать взломщика, обещали поощрить в местной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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