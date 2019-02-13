Серийный грабитель ювелирных магазинов и ломбардов попал за решетку в Челябинске

13 Февр. 08:07 2019-02-13T08:08:01+03:00

Вместе с бандой они украли украшений на 19 млн рублей

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В Челябинском областном суде вынесли приговор 27-летнему горожанину. Тот вместе с подельниками грабил ломбарды и ювелирные салоны в Магнитогорске, Тюмене, Уфе, Екатеринбурге, и Кургане. Добычей налетчиков стали более 3 700 изделий.

На краденном банда заработала 19 млн рублей. Соучастники задержаны в 2017 году полицейскими. На сделку со следствием пошел лишь один, которому и вынесли приговор.

— Его наказали 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Уголовные дела других четырех соучастников сейчас рассматриваются, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU