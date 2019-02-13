2019-02-13T09:00:23+03:00
Происшествия

Легковушка вылетела на встречку в центре Челябинска

Разбились три машины
Андрей АБРАМОВ
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Тройная авария случилась на Свердловском проспекте. Фото: ГИБДД ЧелябинскаТройная авария случилась на Свердловском проспекте. Фото: ГИБДД Челябинска
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Авария случилась утром 12 февраля. На Свердловском проспекте в Челябинске отечественная «пятнадцатая» вылетела на встречную полосу. Ей в капот влетел Ford Focus.

Авто развернуло на 180 градусов и отбросило в разные стороны. Первая легковушка еще зацепила BMW.

— Пассажирка ВАЗа госпитализирована. Остальные участники аварии в порядке. Устанавливаем обстоятельства происшествия, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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