Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом

13 Февр. 09:55 2019-02-13T10:18:24+03:00

При пожаре в цехе погибли машинистка крана и ее стажер

Изменить размер текста: A A

Трагедия в цехе Челябинского металлургического комбината случилась из-за того, что в ковше с жидким металлом образовалась дыра. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» анонимно рассказали сотрудники ЧМК.

— Ковш проело. Металл разлился на пол. Из-за этого произошел хлопок. В итоге загорелась кабина крана, которая расположена над ковшом, — объяснили работники комбината.

Напомним, ЧП в цехе завода случилось утром 13 февраля. Как сообщили в МЧС, из-за разлившегося металла начался пожар. Погибли машинистка мостового крана и ее стажер, которые находились в кабине. Из цеха эвакуировались 16 человек. Пожар тушили с 16 машин.

— Идет доследственная проверка. После нее станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

ОФИЦИАЛЬНО

— Создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Семьям погибших в обязательном порядке окажут материальная помощь, — сообщили в пресс-службе группы «Мечел», в которую входит ЧМК.

ИСТОЧНИК KP.RU