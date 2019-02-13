2019-02-13T10:18:24+03:00
Происшествия

Сотрудники ЧМК рассказали, из-за чего произошла трагедия с разлившимся металлом

При пожаре в цехе погибли машинистка крана и ее стажер
Сергей УФИМЦЕВ
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ЧП на комбинате произошло утром 13 февраля.ЧП на комбинате произошло утром 13 февраля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Трагедия в цехе Челябинского металлургического комбината случилась из-за того, что в ковше с жидким металлом образовалась дыра. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» анонимно рассказали сотрудники ЧМК.

— Ковш проело. Металл разлился на пол. Из-за этого произошел хлопок. В итоге загорелась кабина крана, которая расположена над ковшом, — объяснили работники комбината.

Напомним, ЧП в цехе завода случилось утром 13 февраля. Как сообщили в МЧС, из-за разлившегося металла начался пожар. Погибли машинистка мостового крана и ее стажер, которые находились в кабине. Из цеха эвакуировались 16 человек. Пожар тушили с 16 машин.

— Идет доследственная проверка. После нее станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

ОФИЦИАЛЬНО

— Создана комиссия по расследованию обстоятельств случившегося. Семьям погибших в обязательном порядке окажут материальная помощь, — сообщили в пресс-службе группы «Мечел», в которую входит ЧМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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