Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора

13 Февр. 10:37 2019-02-13T10:56:57+03:00

На следующей неделе каждый участник представит свою программу развития города

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Не отсеяли никого. Все претенденты на пост главы Челябинска прошли первый этап отбора. Члены комиссии ждут реальных программ развития города. Канидатам дадут высказаться 22 февраля.

А еще их ждет экзамен на знание Конституции, бюджетного Кодекса, законодательства о местном самоуправлении.

Прямых выборов главы города в Челябинске нет. Мэра выберут депутаты гордумы на заседании 26 февраля.

Среди тех, кто метит в кресло мэра:

— временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов;

— руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков;

— лидер движения «СТОП-ГОК» Василий Московец;

— сотрудник ОПФР по Челябинской области Дмитрий Олейник;

— глава Ленинского района Челябинска Александр Орел;

— общественник Борис Золотаревский;

— предприниматели Татьяна Омельченко, Никита Мирный, Виктор Легенчук, Георгий Невский, Игорь Попов; Ярослав Анищенко; Андрей Угланов; Найим Бабаев;

— член ЛДПР Андрей Самохвалов

— экс-глава г. Трехгорный Николай Шиманович.

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ИСТОЧНИК KP.RU