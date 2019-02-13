Все претенденты на кресло мэра Челябинска прошли первый этап отбора
Не отсеяли никого. Все претенденты на пост главы Челябинска прошли первый этап отбора. Члены комиссии ждут реальных программ развития города. Канидатам дадут высказаться 22 февраля.
А еще их ждет экзамен на знание Конституции, бюджетного Кодекса, законодательства о местном самоуправлении.
Прямых выборов главы города в Челябинске нет. Мэра выберут депутаты гордумы на заседании 26 февраля.
Среди тех, кто метит в кресло мэра:
— временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов;
— руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков;
— лидер движения «СТОП-ГОК» Василий Московец;
— сотрудник ОПФР по Челябинской области Дмитрий Олейник;
— глава Ленинского района Челябинска Александр Орел;
— общественник Борис Золотаревский;
— предприниматели Татьяна Омельченко, Никита Мирный, Виктор Легенчук, Георгий Невский, Игорь Попов; Ярослав Анищенко; Андрей Угланов; Найим Бабаев;
— член ЛДПР Андрей Самохвалов
— экс-глава г. Трехгорный Николай Шиманович.
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ИСТОЧНИК KP.RU