2019-02-13T11:17:07+03:00
Общество

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в Челябинске в феврале

Среди них сварщик-вахтовик и программист в сети супермаркетов
Сергей УФИМЦЕВ
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Челябинцам предлагают работу сварщиком в Белоруссии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.Челябинцам предлагают работу сварщиком в Белоруссии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
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Аналитики составили ТОП самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагают работодатели жителям Челябинска в феврале. Соискателям обещают стандартный набор: официальное трудоустройство, полный соцпакет и удобный график. Для некоторых вакансий не требуется высшее образование, сообщает портал по поиску работы «Зарплата.ру».

Самые высокооплачиваемые вакансии февраля:

— 130 тыс. руб. — начальник электромонтажного участка. Требуются вахтовики в Тобольск. Работодатель обещает предоставить жилье, спецодежду и корпоративную мобильную связь. График работы: четыре недели в Тобольске, неделя — выходные. Требуются люди со средним специальным или высшим техническим образованием с опытом работы от трех лет.

— От 100 до 120 тыс. руб. — начальник отдела разработки программного обеспечения в сеть супермаркетов. Требуется высшее образование, опыт работы в IT-сфере от трех лет. График работы: стандартная пятидневка.

— От 100 тыс. руб. — сварщик-аргонщик. Требуются вахтовики в Белоруссию, но зарплата в российских рублях. График: месяц через месяц. Работодатель ждет кандидатов с опытом работы и разрядом не ниже четвертого. Образование: среднее специальное.

— От 80 тыс. руб. менеджер по ВЭД. Помимо опыта работы, от кандидата требуется высшее образование и отличное знание китайского языка. График работы: пятидневка.

— От 50 до 150 тыс. руб. — риелтор. Опыт работы не требуется, но нужны высшее образование и умение продавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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