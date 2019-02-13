Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»

13 Февр. 11:51 2019-02-13T11:51:06+03:00

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Музыкальная программа, веселые старты, эстафеты, конкурсы, призы и подарки для самых активных и позитивных — все это ждет гостей ледового дворца в День святого Валентина.

14 февраля на вечернем сеансе массового катания (с 19.00 до 21.00) в «Уральской молнии» организаторы устроят настоящий романтический вечер. По словам руководителей дворца, на праздник приглашаются юноши и девушки старше 12 лет, а также их родители.

Для всех желающих — памятные фотографии в специальной фотозоне с горящим сердцем.

Дополнительная информация по телефону в Челябинске (351) 264-07-82.

ИСТОЧНИК KP.RU