Жителей Челябинска зовут отметить День всех влюбленных в «Уральской молнии»
Праздничные массовые катания пройдут на вечернем сеансе 14 февраля
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Музыкальная программа, веселые старты, эстафеты, конкурсы, призы и подарки для самых активных и позитивных — все это ждет гостей ледового дворца в День святого Валентина.
14 февраля на вечернем сеансе массового катания (с 19.00 до 21.00) в «Уральской молнии» организаторы устроят настоящий романтический вечер. По словам руководителей дворца, на праздник приглашаются юноши и девушки старше 12 лет, а также их родители.
Для всех желающих — памятные фотографии в специальной фотозоне с горящим сердцем.
Дополнительная информация по телефону в Челябинске (351) 264-07-82.
ИСТОЧНИК KP.RU